الكويت: إنهاء إجراءات الحظر فى البلاد بدءًا من أول أيام العيد

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الوزراء الكويتى، اليوم الإثنين، قرارًا بإنهاء حظر التجول الجزئى اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أكثر من شهرين من القرار الذى فرضته البلاد، وبدأ العمل به فى 6 مارس الماضى.





وحسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، سيعتمد مجلس الوزراء الكويتى، اليوم الإثنين، حزمة من القرارات، منها فتح أغلب الأنشطة والمطاعم باستثناء المقاهى التى تقدم "الشيشة".

وكانت لجنة كورونا فى الكويت رفعت إلى مجلس الوزراء عددًا من التوصيات، أهمها إلغاء الحظر المفروض بعد تحسن الوضع الوبائى فى الكويت، وتجاوز عدد جرعات التطعيم مليونًا ونصف المليون جرعة.

كما أوصت اللجنة بفتح المطاعم للجميع مطعمين وغير مطعمين، مع فرض بعض الضوابط الاحترازية،، إلا أنها رفضت فتح مقاهى "الشيشة".

كما قرر مجلس الوزراء الكويتى إعادة فتح دور السينما للمُطعمين فقط، لافتًا إلى أنه فى الوضع الراهن لا يمكن منع غير المطعمين من دخول لحين وصول نسبة من أخذوا اللقاح 60% إضافةً إلى تطعيم الأطفال.