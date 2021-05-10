جدة - نرمين السيد - التقى وزير الثقافة وزير الخارجية الأردنى بالوكالة على العايد، اليوم، بسفراء الاتحاد الأوروبى المعتمدين لدى الأردن، لوضعهم فى صورة التطورات الأخيرة فى مدينة القدس.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأردنى يلتقى سفراء الاتحاد الأوروبى بسبب الأوضاع فى القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.