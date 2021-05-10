الكويت تعلن إيقاف الرحلات التجارية مع 4 دول بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتى، أعلن اليوم الإثنين، قرارًا بإنهاء حظر التجول الجزئى اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أكثر من شهرين من القرار الذى فرضته البلاد، وبدأ العمل به فى 6 مارس الماضى.
وكانت لجنة كورونا فى الكويت رفعت إلى مجلس الوزراء عددًا من التوصيات، أهمها إلغاء الحظر المفروض بعد تحسن الوضع الوبائى فى الكويت، وتجاوز عدد جرعات التطعيم مليونًا ونصف المليون جرعة.
كما أوصت اللجنة بفتح المطاعم للجميع مطعمين وغير مطعمين، مع فرض بعض الضوابط الاحترازية،، إلا أنها رفضت فتح مقاهى "الشيشة".
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