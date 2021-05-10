كتائب القسام تمهل القوات الإسرائيلية حتى السادسة مساء للانسحاب من الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقال أبو عبيدة، بحسب "روسيا اليوم"، إن قيادة المقاومة فى الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحى الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".

من جهتها، دعت حركة "الجهاد الإسلامى"، إلى إعلان النفير والغضب فى كافة أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات، "نصرة لأهلنا فى القدس ودعما لانتفاضة رمضان".

وتجددت المواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ما أدى إلى جرح أكثر من 300 فلسطينى وفق إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطينى.