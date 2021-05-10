وزير الخارجية الأردنى لسفراء الاتحاد الأوروبى: إسرائيل ترتكب جريمة بالقدس

وفى بيان لها، بحسب "روسيا اليوم"، أوضحت وزارة الخارجية أن على العايد أشار خلال اللقاء، إلى أن ما قامت به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية فى المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف هذا اليوم، جريمة واعتداء غاشم وانتهاك صارخ غير مقبول ومدان.
ولفتت الوزارة إلى أن العايد أكد أن إسرائيل واصلت انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك وضد المقدسيين فى مخالفة للقانون الدولى و الوضع التاريخى والقانونى القائم ولالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال فى القدس الشرقية، مشددا على أن المملكة الأردنية، وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، تكرس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخى والقانونى القائم فيها والتصدى للاعتداءات الإسرائيلية اللاشرعية.
وقالت الوزارة، إن وزير الخارجية الأردنى أوضح أن المملكة تواصل تحركاتها واتصالاتها مع المجتمع الدولى البلورة تحرك دولى فاعل لحماية القدس ومقدساتها وسكانها من الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية واللاإنسانية وتداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار فى المنطقة وخارجها، مؤكدا أهمية مواقف الاتحاد الأوروبى ودوله فى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها ضد المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسى الشريف، والاعتداءات على المقدسيين خصوصا فى حى الشيخ جراح فى القدس الشرقية المحتلة.
وكشفت الخارجية أن العايد وضع سفراء الاتحاد الأوروبى فى إطار الجهود التى تقوم بها المملكة بالتنسيق مع الأشقاء فى دولة فلسطين لدعم واسناد المقدسيين فى حى الشيخ جراح للحفاظ على حقهم الشرعى فى منازلهم التى يملكونها والتى يعتبر المساس به مخالفة للقانون الدولى والقانونى الدولى الإنسانى.
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