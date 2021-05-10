قوات الاحتلال تلغى مسيرة المستوطنين فى القدس

جدة - نرمين السيد - وأوضح الإعلام الإسرائيلى، أنه جرى تحويل حركة الطائرات فى مطار بن جوريون إلى مسارات بديلة فى أعقاب التوتر الأمنى بالقدس وغزة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى رفعت من استعداداتها للتصدى لأى احتجاجات بالقدس أو الضفة الغربية.

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