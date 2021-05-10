قوات الاحتلال تقتحم باحات الأقصى وإصابة مئات الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم باحات المسجد الأقصى، وأغلقت البوابات المؤدية له، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية، ونشرت القناصة فى أماكن متفرقة من المسجد الأقصى وباحاته، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو المرابطين.





وأفادت مصادر محلية وشهود عيان فى القدس المحتلة أن عشرات المرابطين بالمسجد الأقصى أصيبوا بالرصاص المطاطى وبالاختناق بعد الاقتحام، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المصابين الفلسطينين وتقوم حاليا بإفراغ المسجد بالكامل. ونقلت مصادر محلية عن الهلال الأحمر الفلسطينى أنه تعامل مع 305 إصابات، وأن الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من دخول الأقصى.

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