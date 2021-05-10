جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل، منذ قليل، بإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل، وسماع دوي 3 انفجارات في سماء القدس.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل، منذ قليل، بإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل، وسماع دوي 3 انفجارات في سماء القدس. وكان أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكرى لحركة "حماس"، أمهل القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرا من العواقب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.