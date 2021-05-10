السفير الصينى بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن للتحرك لوقف التصعيد فى القدس

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن حالة من التوتر الشديد تسود منذ ساعات الصباح فى المسجد الأقصى والبلدة القديمة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الاحتلال والمواطنين الذين يتصدون لمحاولة الاقتحام الجماعى للمستوطنين للأقصى، أسفرت منذ الصباح عن إصابة 305 من المواطنين.

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