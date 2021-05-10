جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلق مناورات كبرى استعدادا لتصاعد العنف بالقدس

جدة - نرمين السيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، إنه علق لمدة يوم تدريبا رئيسيا لتركيز الجهود على الاستعداد لاحتمال تصاعد العنف، وسط احتدام التوتر مع الفلسطينيين فى القدس.





وبحسب "سكاى نيوز"، كان جيش الاحتلال يخطط لبدء أكبر تدريب له فى 30 عاما أطلق عليه اسم "عربات النار". لكن الجيش قال، فى بيان، إن رئيس الأركان، أفيف كوخافى، قرر بعد تقييم الموقف تعليق التدريب لليوم القادم. وأصدر المسؤول العسكرى، تعليمات للقوات "بتركيز كل الجهود على الاستعداد والجاهزية لسيناريوهات التصعيد". فى غضون ذلك، أفاد الهلال الأحمر الفلسطينى بسقوط أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات داخل باحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قبل القوات الاسرائيلية عبر باب المغاربة.

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