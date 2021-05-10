فرنسا: تهجير سكان حي الشيخ جراح بالقدس ”استعمار”  

أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء المواجهات وأعمال العنف المستمرة منذ عدة أيام في القدس، والتي خلفت بالفعل عدة مئات من الجرحى والتي تشكل الآن خطر حدوث تصعيد واسع النطاق.

وقالت الناقة الرسمية بإسم الخارجبة الفرنسية، إن فرنسا تدين بشدة الهجمات الصاروخية من قطاع غزة التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية ، في انتهاك للقانون الدولي.

ودعت فرنسا جميع الأطراف إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن أي استفزاز للسماح بعودة الهدوء في أسرع وقت ممكن، مطالبة بتوقف جميع الأعمال التي تساهم في التصعيد في الميدان.

وأعربت فرنسا عن بالغ قلقها إزاء تهديدات الإخلاء القسري التي تستهدف سكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية ، والتي تندرج في إطار سياسة الاستعمار ، وغير قانونية بموجب القانون الدولي ، وتؤدي إلى تفاقم التوترات.

كما جددت فرنسا تمسكها بالحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في ساحة المساجد.

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