حساب المواطن يكشف المقصود بأن حالة الدفعة تحت إجراء الصرف

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الاثنين 28 رمضان 1442 هجرية الموافق 10 مايو 2021 عن إيداع مبلغ الدعم المخصص لشهر مايو 2021 للمستفيدين المكتملة طلباتهم حيث أودع الحساب مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي، وقد بلغ عدد المستفيدين المستحقين للدفعة 42 حوالي 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي ما تم دفعه للمستفيدين من بدايته حوالي 95.7 مليار ريال منهم 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وبعد أن تم إيداع مبلغ الدفعة رقم 42 لشهر مايو تساءل أحد المستفيدين عبر الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” عن المقصود بأن حالة الدفعة تحت إجراء الصرف وهى رسالة تظهر لبعض المستفيدين من البرنامج، كشفت خدمة المستفيدين بأن هذه الحالة تعنى أنه تم إيداع مبلغ الدعم لدفعة شهر مايو، وأن على صاحب الطلب مراجعة البنك، وذلك للتأكد من عدم إيداع الدفعة.

وأضافت خدمة المستفيدين بأنه فى حال لم يتم إيداع الدفعة يمكن للمستفيد رفع طلب من خلال خدمة “صوتك مسموع” والقيام باختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات” ثم اختيار نوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة”، وسوف تقوم خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن بالتواصل مع المواطن وحل المشكلة، ومعرفة سبب عدم إيداع مبلغ الدفعة فى حساب المستفيد وحلها.

تفاصيل الدفعة 42 لشهر مايو 2021

وعن تفاصيل الدفعة 42 لشهر مايو 2021 أكد المتحدث الرسمي باسم البرنامج سلطان القحطاني بأن 76% من المستفيدين قد حصلوا على مبلغ الدفعة، وقد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة حوالي 1053 ريال سعودي، وقد بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون أسرة بنسبة وصلت إلى 93%، وبلغ عدد التابعين 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق 164 أف مستفيد بنسبة تبلغ 7% من إجمالي المستفيدين من برنامج حساب المواطن