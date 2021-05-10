طريقة تقديم معروض مساعدة مالية للديوان الملكي لسداد ديون او نفقة علاج

تقديم معروض مساعدة مالية للديوان الملكي لم يعد بالأمر الصعب، ومن الممكن إتمام ذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالديوان الملكي للمملكة العربية السعودية على شبكة الإنترنت ومن الممكن إتمامه أيضًا من خلال الرابط الرسمي الذي يخص المساعدات السعودية، وإن هذا الطلب عادةً ما يتم تقديمه بالتعاون مع المؤسسة الخاصة بالنقد العربي السعودي، وإن هذه المؤسسة من الممكن اعتبارها النظام الرسمي الذي يهتم بالمساعدات التي يتم تقديمها للمواطنين السعوديين، تلك المؤسسة تم إنشاؤها من قِبَلِ حكومة المملكة بهدف حماية المواطنين السعوديين من التأثُّر سلبًا بالظروف الاقتصادية التي تعيشها المملكة وسائر الدول كنتيجةٍ لانتشار جائحة كورونا، تأتي منصة «نعين ونعاون» في مقدمة الإجراءات التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية كإحدى الوسائل التي تساعد في تقديم العديد من المساعدات المالية للمواطنين؛ حيث تقوم هذه المنصة بتوفير العديد من المساهمات الإنسانية والبشرية وكذلك العديد من الخدمات الخيرية وتقديمها إلى عددٍ كبيرٍ من المواطنين السعودية وكذلك المواطنين في كل دول مجلس التعاون الخليجي.

تقديم معروض مساعدة مالية للديوان الملكي

من الممكن تقديم طلب معروض مساعدة مالية للديوان الملكي من خلال الموقع السمي للديوان المكلي السعودي، ويتم تقديم الطلب من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي كالتالي:

قم بفتح موقع الديوان الملكي

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالإمارة التي تتبعها.

ااختيار «الخدمات الإلكترونية».

االدخول إلى الخدمة التي تخص طلب مساعدة مالية وعينية.

اإرفاق الطلب الذي تريد تقديمه، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الهوية الخاصة بك.

تقديم وإرسال طلب إعفاء من سداد القروض من الديوان الملكي

يجب عليك تجهيز الطلب محتويًا على ما يلي:

البيانات الشخصية الخاصة بك.

البيانات والتفاصيل التي تخص القرض الخاص بك.

القيمة الكلية للقرض ونوعه.

الإشارة إلى اسم البنك الذي قمتَ بالاقتراض منه وكذلك عنوانه.

بعد ذلك يجب عليك تقديم الطلب الذي قمتَ بتجهيزه إلى الديوان الملكي السعودي، ويجب عليك أيضًا الحصول على الرقم الخاص بهذا الطلب، ومن الممكن الحصول على تفاصيل أكثر عن ذلك الطلب من خلال رقم الجوال الخاص بالديوان الملكي السعودي، وهو (8004000000) أو (920022220).