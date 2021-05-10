عاجل.. استهداف عربة عسكرية إسرائيلية شمال قطاع غزة بصاروخ

جدة - نرمين السيد - وكان أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكرى لحركة "حماس"، أمهل القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرا من العواقب.

من جهتها، دعت حركة "الجهاد الإسلامى"، إلى إعلان النفير والغضب فى كافة أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات.