عاجل.. إصابة إسرائيلى جراء إطلاق صاروخ على مركبة عسكرية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بإصابة إسرائيلى من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على مركبة عسكرية إسرائيلية فى غلاف غزة.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بإصابة إسرائيلى من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على مركبة عسكرية إسرائيلية فى غلاف غزة. هذا وتم استهداف عربة عسكرية إسرائيلية قرب حاجز إيرز شمال قطاع غزة بصاروخ.

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