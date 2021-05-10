عاجل.. إلغاء جلسة الكنيست بعد سقوط صواريخ على القدس

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت إلغاء جلسة الكنيست ونقل أعضائه إلى منطقة محمية بعد إطلاق الصواريخ على القدس.





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