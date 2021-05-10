مقتل 3 جنود باكستانيين فى هجوم مسلح غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكر الجيش الباكستانى فى بيان اليوم الإثنين، أن الهجوم الأول وقع فى مدينة "كويتا" عاصمة إقليم "بلوشستان"، وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة آخر، فيما أصيب 4 جنود بعدما استهدفهم مسلحون أثناء تمشيطهم منطقة (توربات) الحدودية مع إيران.
ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجومين.
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