عاجل.. مواجهات عنيفة فى حى الشيخ جراح بالقدس

جدة - نرمين السيد - وكان تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل، وسماع دوى 3 انفجارات فى سماء القدس. وتجددت المواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ما أدى إلى جرح أكثر من 300 فلسطينى وفق إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطينى.

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