عاجل.. الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 9 فلسطينيين خلال غارات إسرائيلية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال غارات إسرائيلية على قطاع غزة.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال غارات إسرائيلية على قطاع غزة. هذا وكان جيش الاحتلال شن غارات وقصف مدفعى على شمالى قطاع غزة أسفر عن سقوط ضحايا.

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