عاجل.. انطلاق صفارات الإنذار فى القدس وسماع دوى انفجارات

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، كانت قد أمهلت الاحتلال الإسرائيلى حتى مساء اليوم الإثنين، لسحب قواتها والمستوطنين من المسجد الأقصى وحى الشيخ جراح فى القدس الشرقية المحتلة.

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