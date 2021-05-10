هنا افضل عروض العثيم في السعودية اليوم خصومات ضخمة تخطت 50% على المنتجات وجميع السلع

عروض أسواق العثيم اليوم، حيث يتزاحم على تلك الأسواق العديد من السعوديين، لأن العثيم يعتبر واحدة من أشهر الأسواق التي توفر كمية مهولة من المنتجات بشكل دائم بشكل شهري طوال السنة، ويعتبر شهر رمضان المبارك مميز إلى حد كبير وذلك لزيادة الطلب على السلع الغذائية، وأيضًا يقدم لكافة العملاء خصومات هائلة تصل حد 65%، تقدم اسواق العثيم في الفترة الحالية تخفيضات لم تسبق على السلع والمنتجات الغذائية داخل السعودية.

أسواق العثيم اليوم بالسعودية

يعتمد كثير من العائلات خاصة ربات المنازل على سلع ومنتجات كثيرة في مختلف الأنواع داخل أسواق العثيم، وذلك بسبب التوفير المالي الذي يكتسبه المستهلكين من خلف التخفيضات الكبيرة والعروض المفاجاة وذلك خلال الاسبوع الأخير من شهر رمضان، لذا نشهد إزدحام على مدار اليوم داخل المولات التجارية لعبدالله العثيم.

علب تونة قطع صغيرة سعر 11 ريال حجم 185 جرام.

علبة ذرة حبوب ذهبية سعر 3.50 ريال حجم196 جرام.

تونة بيتي زيت خفيف دوار شمس سعر 4.75 ريال حجم 100 جرام.

ذرة العلالي حلوة مهروسة سعر 5.75 حجم 425 جرام.

فول حدائق كاليفورنيا سعر 5.75 ريال حجم 450 جرام.

حمص حدائق ستورة طحينة سعر 2.25 ريال حجم 180 جرام.

تونة ريو ماري خفيف 6 وجبات سعر 40.50 ريال .

فاصولياء فودي حمراء سعر 5.95 حجم 425 جرام.

صدور دجاج الوطنية سعر 13.95 حجم 650 جرام.

برجر ساديا دجاج 24 قطعة بسعر 38.95 ريال.

كبة شامي لحم بقري ميني سعر 13.95 حجم 450 جرام.

مفروم دجاج امريكانا سعر 7.95 حجم 400 جرام.

نقانق ساديا دجاج حارة سعر 5.75 حجم 340 جرام.

لحم بقري برازيلي مبرد كرتون بي سعر 32.81.

ذبيحة خروف بربري طازج بسعر 519.00 ريال.

لحم غنم نعيمي طازج سعر 79.95.

ذبيحة غنم استرالي طازج سعر 50.55.

عروض العثيم على المعلبات الغذائيةعروض العثيم على اللحوم والمجمداتعروض عبداللة العثيم على الغذاء

مكرونة العلالي سعر 2.50 حجم 450 جرام.

مكرونة بيرفيتو سباغتي سعر 5.50 حجم 450 جرام.

مكرونة هالي ريسوني سعر 2.37 حجم 400 جرام.

حليب المراعي سائل قليل دسم 2.19 170 جرام

حليب ابوقوس بلا كوليسترول سعر 2.95 حجم 160 مل.

امتلأت أسواق العثيم الفترة الحالية بالبضائع وجميع أنواع السلع الغذائية والإلكترونية إستعدادا لعيد الفطر، كما تشهد الأيام الحالية إزدحام كبير داخل مولات العثيم ويتسابق المواطنين لشراء العروض التحفيزية التي أعلنت عنها المتاجر قبل نفاذ الكميات المتاحة، لذا ينصح بتوخي الحذر الشديد أثناء شراء متطلبات المنزل وإرتداء الكمامة والحفاظ على مسافة مناسبة من أجل عدم التعرض للإصابة بفيروس كوفيد 19.