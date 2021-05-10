أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يقصف مجددا مطارا للعدوان

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سلاح الجو اليمني يقصف مجددا مطارا للعدوان

نفّذ سلاح الجو اليمني المسيّر اليوم عملية هجومية على هدف عسكري مهم في مطار أبها الدولي التابع للعدوان السعودي . سلاح الجو اليمني يقصف مجددا مطارا للعدواننفّذ سلاح الجو اليمني المسيّر اليوم عملية هجومية على هدف عسكري مهم في مطار أبها الدولي التابع للعدوان السعودي . وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير شن عملية هجومية على هدف عسكري مهم بمطار أبها بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K محققة إصابة دقيقة. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار على الشعب اليمني.



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