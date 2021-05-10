الحكومة الإسرائيلية المصغرة توافق على خطة لشن ضربات جوية مكثفة على غزة

جدة - نرمين السيد - وقصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عدة مواقع بشمال قطاع غزة، الأمر الذى أسفر عن مقتل 3 أطفال فى بيت حانون شمال القطاع.

وكانت إسرائيل أعلنت أمس عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوب أراضيها وردت بقصف مدفعى استهدف مواقع رصد تابعة لكتائب القسام شرق القطاع.