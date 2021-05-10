الجيش الإسرائيلى: 7 صواريخ أطلقت من قطاع غزة وسقطت فى القدس وحولها

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلى، فى بيان، إن "الفصائل الفلسطينية مستمرة فى إطلاق الصواريخ من غزة على جنوب إسرائيل".
وكانت إسرائيل أعلنت أمس عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوب أراضيها وردت بقصف مدفعي استهدف مواقع رصد تابعة لكتائب القسام شرق القطاع.
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