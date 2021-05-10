بوقدوم يبحث مع أبو الغيط التحرك العربى لمواجهة جرائم الاحتلال فى القدس

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقدوم، اليوم الاثنين، فى محادثات هاتفية مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تحسبًا للدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية التى ستخصص لبحث التحرك العربى لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى القدس المحتلة.





وقال بوقدوم، فى تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعى، إنه "تحضيرًا للدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية التى ستخصص لبحث التحرك العربى لمواجهة جرائم الاحتلال فى القدس المحتلة، أكدت مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أخى أحمد أبو الغيظ ضرورة بعث روح التضامن العربى الاسلامى لنصرة اخواننا الفلسطينيين وحفظ مقدساتنا الدينية".

وكانت الجزائر، قد أدانت أمس الأحد، بأشد العبارات الاعتداءات العنصرية والمتطرفة للاحتلال الاسرائيلى على الفلسطينيين فى القدس المحتلة، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية فى المسجد الأقصى فى انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الجزائر تضامنها الكامل ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطينى فى نضاله البطولى ضد الاحتلال الإسرائيلى، مجددة موقفها الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية حتى استرجاع الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة، وغير القابلة للتصرف وفى مقدمتها حقه فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.