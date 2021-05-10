منظمة الصحة العالمية تطلق مبادرة لجمع التبرعات لمساعدة الهند

وقالت المديرة التقنية لمكافحة الجائحة الدكتورة ماريا فانكيركوف: إن المنظمة تعمل مع الفريق المعنى بالمتحوّرات لدراسة التسلسل الجينى للمتحوّر الذى ظهر فى الهند لتحديد مدى خطورته، مشيرة إلى أن المتحوّر الذى يطلق عليه (1. 617" B.1.617) يثير قلق المنظمة وبه طفرات تجعله سريع الانتشار والعدوى.
ومن جهته، أكد مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم فى مؤتمر صحفى أن العالم يشهد تفاوتا صادما فى الوصول للقاحات، حيث حصلت الدول الغنية على 83 % من اللقاحات، بينما لم تحصل الدول متوسطة ومنخفضة الدخل سوى على 17 % منها.
ودعا قيادات العالم لاستخدام جميع الأدوات المتاحة؛ لخفض نسب العدوى، بما فى ذلك التلقيح وفرض التدابير الاحترازية، مطالبًا بتعزيز قدرات النظم الصحية والصحة العامة حتى فى الدول التى لقّحت عددا كبيرا من سكانها، خشية أن تؤدى المتحوّرات الجديدة إلى تفشٍ جديدٍ للوباء.
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