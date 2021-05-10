إسرائيل تصادق على خطة لشن غارات على غزة

صادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة، الاثنين، على خطة لشن ضربات جوية على قطاع غزة من دون عملية برية، بالتزامن مع نشر الجيش الإسرائيلي بطاريات للقبة الحديدية، في عدة مناطق وسط البلاد.
جاء ذلك في الوقت الذي تجدد فيه إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات القريبة.
وفرض الجيش الإسرائيلي أيضا قيودا على تجمع المواطنين في محيط قطاع غزة، حيث يمنع تجمهر أكثر من 10 أشخاص في المناطق المفتوحة، كما تم إلغاء التعليم في كل المؤسسات التعليمية.
وأسفرت غارات إسرائيلية على قطاع غزة في وقت سابق، عن مقتل 9 فلسطينيين، من بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين.
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