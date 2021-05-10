اندلاع حريق فى باحات المسجد الأقصى بالقدس

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك" قال شهود عيان إن الحريق كان نتيجة اشتعال النيران فى شجرة خارج المسجد الأقصى ولا أضرار لحقت بالمسجد".

من جهتها، قالت وسائل اعلام إسرائيلية، إن الحريق وقع بعدد من الأشجار، دون المزيد من التفاصيل.

ومنذ أيام تشهد باحات المسجد الأقصى فى القدس مواجهات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، للمرة الثانية خلال أيام، المسجد الأقصى واعتدت على المصلين داخله.

ويشهد حى الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحى الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون فى الحى على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التى شيدتها عام 1956.