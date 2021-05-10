مجلس الأمة الجزائرى يدين الانتهاكات الإسرائيلية ويصفها بالعنصرية والوحشية

وقالت فوزية بن باديس عضو مجلس الأمة، عضو اللجنة المعنية بقضايا الشرق الأوسط فى اجتماع اللجنة المعنية بقضايا الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلمانى الدولى، إن "الجزائر تدين بشدة وأشد العبارات جميع الانتهاكات الوحشية ذات الطابع العنصرى والتمييزى والمتطرف للكيان الصهيونى ضد المدنيين الفلسطينيين فى القدس المحتلة وحرمانهم من شعائرهم الدينية فى مسجد الأقصى فى انتهاك صارخ للقانون الدولى وتجاوز تام لقرارات الشرعية الدولية فى هذا الشأن".
وأضافت أن الجزائر لا يمكنها أن تتجاهل استمرار المأساة التى لا تزال تقهر الشعب الفلسطينى وتستنكر فى الوقت نفسه إفلات الاحتلال الإسرائيلى من العقاب وتندد بأية محاولة لضم الأراضى الفلسطينية الأخرى أو تغيير الوضع القانونى لمدينة القدس.
وأشارت إلى أن الجميع يتفق على أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تواجه تحديات متعددة وتواجه تهديدات معقدة، مضيفة أنه "لا يمكننا إخفاء حقيقة معينة، وهى أن استقرار هذه المنطقة يعتمد بالضرورة على تسوية عادلة ومنصفة للقضية الفلسطينية".
وأوضحت أن جدول أعمال اجتماع اللجنة المعنية بقضايا الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلمانى الدولى، المنعقد على هامش أشغال الدورة الـ142 للاتحاد البرلمانى الدولى، المنعقدة بالفيديو كونفرانس، تضمن مناقشة البنود المتعلقة باتفاقيات السلام فى المنطقة والوضع فى فلسطين وكذلك تقييم عمل اللجنة.
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