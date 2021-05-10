مصرع 30 شخصا فى انقلاب زورق بنيجيريا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم إدارة الطوارئ فى ولاية النيجر إبراهيم أودو حسين، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن الحادث وقع فى قرية تيجانا التابعة لناحية مونيا، حيث انشطر القارب بعد أن اصطدم بعقبة خلال عاصفة فى طريق العودة، مبينًا أنه تم انتشال 30 جثة حتى الآن ولا يزال خمسة أشخاص فى عداد المفقودين، فيما تم إنقاذ 65 راكبًا.

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