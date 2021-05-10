كثر في هذه الايام البحث عن DV lottery 2021 قرعة الهجرة إلى أمريكا، حيث يريد الكثير معرفة نتيجة قرعقة السفر إلي أمريكا لذلك وفي هذا المقال سوف نوضح لكم جميع التفاصيل حول موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المواطنين قدموا علي هذه الهجرة راغبي في السفر، طامحين في عيش حياة أفضل في دولة أمريكا، حيث أن هناك الكثير يريدون السفر للتعليم الجامعي وهناك أيضآ من يريدون السفر للعمل وجمع المال، وفي الحالتين سوف نتعرف سويا في السطور التالية الطريقة الصحيحة لنعرف نتيجة الهجرة.

موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021

سوف نوضح لكم في السطور التالية طريقة معرفة موعد ظهور النتيجة علي هيئة نقاط متتالية.

بالدخول عبر موقع وزارة الخارجية

هناك مجموعة من الحقول أمامك يمكنك من خلالها تحديد خيار التحقق من الحالة.

انقر فوق الزر للمتابعة.

أدخل رقم التأكيد الذي تلقيته أثناء التسجيل هنا.

أدخل كل التفاصيل الخاصة بك هنا.

أدخل تاريخ ميلادك بشكل صحيح.

انقر فوق ‘إرسال.

كيفية استعادة كلمة المرور لتأكيد تذكرة القرعة السفر الأمريكية في حالة نسيانها

هناك الكثير لم يتذكر رقم المرور الخاص به لذلك وفي هذه الفرة سوف نوضح لكم الطريقة السليمة لأسترجاع الرقم السري