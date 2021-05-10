دفع فاتورة الكهرباء السعودية أون لاين وسدادها مع تطبيق ALKAHRABA

العديد من مواطنين المملكة العربية السعودية يقومون بالبحث شهرياً عن طريقة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء للمواطنين للشركة السعودية،وذلك بعد أن قامت الحكومة السعودية بإتاحة الاستعلام عن فواتير الكهرباء أون لاين من خلال تطبيق ALKAHARABA، حيث يمكن الان لجميع المواطنين تحميل تطبيق الكهرباء الاستعلام عن الفاتورة وسدادها عن طريق التطبيق من خلال إتباع الخطوات.

خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الممكلة العربية السعودية وتحتسب هذه الخطوة ضمن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في إطار الخطة الرسمية لها للتحول الرقمي وإتاحة كافة الخدمات التي تهم المواطن إلكترونياً، وذلك لتوفير الجهد على المواطن وتقليل التجمعات في الجهات الحكومية.

وبالنسبة لتطبيق ALKAHRABA ، فبعد تحميله يتم تسجيل عضوية جديدة بإستخدام إيميل وكلمة سر، بعد إتمام عملية التسجيل وملئ البيانات المطلوبة بالبيانات الشخصية، سوف يقوم التطبيق بطلب رقم المشترك ورقم العداد الكهربائي، بعد ذلك يتم الضغط على كلمة عرض الفاتورة، وسيتم على الفور توضيح قيمة الاستهلاك الشهري بالكيلو وات وكذلك قيمة فاتورة الكهرباء للشركة السعودية للمواطن.

دفع فاتورة الكهرباء السعودية

من خلال تطبيق ALKAHRABA يتم سداد فواتير الكهرباء للمواطنين بعد الإطلاع عليها مباشرة، وذلك يتم عن طريق الأنترنت وبشكل إلكتروني كامل، فبعد عملية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية بالطريقة الموضحة بالفقرة السابقة، وبعد توضيح قيمة الفاتورة، سوف تجد أمام القيمة زر مكتوب عليه إدفع الآن، كل ما عليك فعله هو الضغط على تلك الكلمة وسوف يتم تحويلك إلى صفحة تطلب منك إدخال بيانات الفيزا الخاصة بك، بعد إتمام إدخال بيانات الدفع إضغط على زر دفع، وسوف يتم دفع الفاتورة وإرسال صورة من إيصال الدفع على البريد الإلكتروني المسجل.

خدمة فاتورة الكهرباء الثابتة

من أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق ALKAHRABA وموقع شركة الكهرباء السعودية في المملكة العربية السعودية، فقد تم الإعلان عن خدمة الفاتورة الثابتة لجميع المواطنين داخل المملكة، التي تسهل للمشتركين تخصيص قيمة ثابتة شهريا لفواتير الكهرباء الخاصة بهم، ويتم إحتساب مبلغ هذه الفاتورة بناءاً على متوسط الاستهلاك الحقيقي للسنة الماضية، وفي حالة زيادة الإستهلاك عن هذا المبلغ الثابت، فلن يتم قطع الخدمة عن المشترك نهائيا وسيتم احتساب كل استهلاك المشترك.

تحميل تطبيق ALKAHRABA

الروابط الرسمية لتحميل تطبيق ALKAHRABA والإستفادة من خدمات معرفة فاتورة الكهرباء السعودية وسدادها، وأيضاً نقل ملكية العداد وإنهاء التعاقد والتواصل مع الشركة لحل مشاكل الفواتير، ويمكن تحميل التطبيق من الروابط التالية:-