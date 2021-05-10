ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 1 ON Time Sport لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

متابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الأثنين في الدوري المصري، عبر شاشة قناة ON Time Sport الرياضية المفتوحة، والتي تختص حصرياً بعرض مباريات الدوري المصري الموسم الحالي 2021، وهي من أهم القنوات المفضلة عند عشاق كرة القدم، فهي تتميز بمحتواها الرياضي المتميز والحصري، من خلال نقل وإذاعة المباريات الهامة المحلية والأجنبية، كما تذيع العديد من الأخبار والبرامج الرياضية بشكل متواصل على مدار الساعة، فتعتبر قناة أون تايم سبورت قناة رياضية شاملة تهم كل عشاق الرياضة في مصر والعالم العربي.

قناة أون تايم سبورت، هي نتاج دمج قناتي أون سبورت وقناة تايم سبورت وذلك في مارس 2020، وساهم هذا الدمج في زيادة نجاح وتطور القناة، وقدرتها على تغطية ورصد العديد من الأحداث والمباريات الرياضية الهامة، وهي تبث عبر تردد قوي وواضح بدون تشويش عبر قمر النايل سات، حيث تحرص القناة على نقل المباريات بتقنية الـ HD المميزة، لضمان مشاهدة فائمة الجودة لكافة تفاصيل المباريات.

قناة أون تايم سبورت الرياضية 2021 ON Time Sport

تهدف قناة أون تايم سبوروت، إلى تطوير المحتوى الرياضي الذي يتم تقديمه عبر شاشتها، حيث تقدم مباريات محلية ودولية تجذب وتهم المشاهد المصري والعربي، لذا يزيد البحث بشكل مكثف عن ترددها الجديد للعام الحالي 2021، من أجل ضبطه على أجهزة استقبال القنوات، والإستمتاع بمشاهدة برامج وأخبار قناة أون تايم سبورت على مدار الساعة.

تقدم قناة أون تايم سبورت العديد من البرامج الرياضية منها (جمهور الثالثة – بي أون تايم – ملعب أون تايم – مع شوبير) والعديد من البرامج الرياضية الأخرى، بشكل مستمر طوال الـ 24 ساعة بدون توقف، إلى جانب الإستديو التحليلي الذي يسبق المباريات ويقدمه باقة من ألمع نجوم كرة القدم في العالم العربي.

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 10853 H 5/6 27500

ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 2021مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة الحكم لتُعلن بدء وقائع المباراة الهامة والتي تضم قطبي كرة القدم في مصر، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً، والمباراة تقام في إطار الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تنقل شاشة قناة أون تايم سبورت 1، مباراة الأهلي والزمالك اليوم بصورة مجانية مفتوحة، في إطار الحقوق الحصرية للقناة بنقل مباريات الدوري المصري، والمباراة من تعليق الكابتن مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، ومن تعليق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية.

على أن يسبق المباراة استديو تحليلي، للتعليق على المباراة وبين الشوطين من تقديم الإعلامي سيف زاهر، وبمشاركة كلا من أيمن يونس وحازم إمام وأحمد حسن ومحمد فضل ويبدأ في تمام الساعة السابعة مساءاً، ويستمر في التعليق على المباراة عقب انتهائها وحتى الثانية من بعد منتصف الليل.