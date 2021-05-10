"التحالف" يعترض "مفخخة حوثية" استهدفت مطار أبها

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، يوم الاثنين، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي.
وأوضح العميد الركن تركي المالكي، أن الطائرة جرى إسقاطها في مساء يوم الاثنين، بعدما أُطلقت بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.
وأضاف المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن تساقط بعض الشظايا أدى إلى تهشم زجاج بعض عربات المساندة الأرضية لحافلات نقل المسافرين.
وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا الإرهابية وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.
وشدد على محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم العدائي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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