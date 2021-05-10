ربع نجمة.. دراما سعودية صنعت علاجاً لمشكلات اجتماعية

حافظ المسلسل الكوميدي "ربع نجمة"، على موقعه في الصدارة لدى المشاهد السعودي منذ بداية السباق الرمضاني، واحتل العمل الذي يقدم وجبة فكاهية صدارة مؤشرات البحث كأحد أبرز الأعمال الدرامية مشاهدة، بعد أن مزج في بطولاته بين الأبطال الرجال ومجموعة لا بأس بها من العناصر النسائية الشابة.

وكشف الفنان السعودي وأحد أبطال العمل "مطلق مطر"، لسكاي نيوز عربية كواليس العمل، الذي تدور أحداثه في فندق يحاول مجموعة من الأصدقاء إنقاذه بعد أن مر بكبوات وإعادته إلى سابق عهده، من حيث الخدمة ووجود النزلاء، وتقديم الخدمات التي ينبغي للفنادق ذات النجوم الخمس تقديمها، ولهذا جاء مسمى العمل بـ"ربع نجمة".

بيد أن الأصدقاء وخلال محاولتهم إعادة الفندق إلى ماضيه المشرف، يواجهون الكثير من الصعوبات والمواقف اليومية مع النزلاء وبين بعضهم البعض، التي تزيد من صعوبة تنفيذ مهمتهم الأصلية وإعادة الفندق إلى سابق عهده، وتسير الأحداث في إطار كوميدي محبب للمشاهد بلا إسفاف.

وحول طبيعة دوره في العمل قال "مطر"، أقوم بدور شخصية "ياسر"، وهو مسؤول العلاقات العامة وقاعات الاحتفالات، ويتمتع خلال الدراما بشخصيته ذكية وماكرة تستطيع السيطرة على المواقف بدهاء والتلاعب دون ملاحظة الغير، كما أن لديه قدرة إقناع قوية، وحدس عالي يجعله يبتعد عن المشاكل قبل حدوثها عكس زملائه.

ويرى "مطر" أن المشاركة النسائية في الأعمال الدرامية السعودية في أدوار البطولة، باتت أساسية وقديمة، ومن بين 7 شخصيات رئيسية في المسلسل تشارك البطولة فنانتين سعوديتين، يتمتعن بموهبة عالية في فن التمثيل وأضفن بشكل كبير إلى قوة المسلسل الذي يحظى بمتابعة كبيرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار "مطر" إلى أن المسلسل يقدم رسالة مهمة وجادة للمجتمع، رغم أنه مسلسل كوميدي، فحواها أن الترابط والتعاون بين الأصدقاء والأفراد في المجتمع يؤدي في النهاية إلى تحقيق النجاح، وأن الصبر أحد أهم سبل تحقيق الأهداف، مهما تعرض الشخص إلى منعطفات من شأنها أن تحبطه أو تعيق تقدمه، فضلاً عن أن العمل يشيد بروابط الصداقة التي بات المجتمع يفتقدها في تلك الأيام بشكل كبير.