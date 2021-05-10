السعودية تحدد الفئات الوافدة إلى المملكة المستثناة من الحجر الصحى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أوضحت أن الفئات المستثناة من القرار وتشمل المواطنين والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأى من الفئات المذكورة، بالإضافة إلى طواقم الملاحة الجوية ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

وقالت إنه على جميع القادمين إلى المملكة غير المحصنين الحصول على وثيقة تأمين صحى سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة.