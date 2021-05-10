إغلاق 14 مسجدًا بالسعودية بسبب كورونا وإعادة فتح 23 آخرين

جدة - نرمين السيد - أغلقت السعودية، اليوم الإثنين، 14 مسجدًا مؤقتًا فى 7 مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 93 يومًا 1121 مسجدًا فُتح 1098 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية فى إطار الحرص على سلامة المصلين.





وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن المساجد المغلقة ثلاثة بمنطقة عسير، ومسجدان فى كل من مناطق الرياض والشرقية والباحة وجازان وتبوك، ومسجد واحد بمنطقة المدينة المنورة. وأشارت إلى إعادة فتح 23 مسجدًا بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، والمساجد التى فتحت هى: ستة بمنطقة عسير وخمسة بمنطقة المدينة المنورة وأربعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة واثنان بمنطقة جازان.

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