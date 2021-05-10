البنتاجون: 13 قاربا للحرس الثورى الإيرانى تحرشت بست سفن حربية أمريكية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن مجموعة من 13 قاربا تابعا للحرس الثورى الإيرانى تحرشت بست سفن حربية أمريكية فى مياه الخليج، لافتة إلى أن البحرية الأمريكية أطلق عيارات نارية تحذيرية على قوارب إيرانية فى مضيق هرمز.





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