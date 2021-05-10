عاجل.. مقتل قيادى كبير فى حماس بغارت إسرائيلية

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بمقتل قيادى كبير فى حماس بغارت إسرائيلية على قطاع غزة.



جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بمقتل قيادى كبير فى حماس بغارت إسرائيلية على قطاع غزة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى نشر مساء يوم الاثنين مقطع فيديو قال إنه لغارة على خلية تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة.

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