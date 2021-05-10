كيفية الحصول على تمويل السيارات من بنك الراجحي وشروط الحصول على التمويل، من أهم المميزات التي يقدمها بنك الراجحي أنه يمكن من خلاله تمويل السيارات المتعددة وتكون عملية التمويل بطريقة مبسطة ودون مواجهة أي مشاكل وهذا ما يسعى إليه العديد من العملاء.

كيفية الحصول على تمويل السيارات من بنك الراجحي وأنواع تمويل السيارات من مصرف الراجحي

يوجد نوعين من قرض السيارة في بنك الراجحي ولكل واحدة منها مواصفات مميزة وبعض الشروط والمعايير التي يجب التعرف عليها فيما يلي:

النوع الأول هو تمويل الإيجار التمليكي للسيارات من مصرف الراجحي أو التأجير المنتهي بالتمليك ويعد هذا النوع هو الأكثر انتشارا في السعودية ليس من مصرف الراجحي فقط بل من العديد من المصارف الأخرى.

كما أن هذا النوع يتميز بشروطه السهلة ومزاياه المتنوعة وأهمها عدم اشتراط تحويل الراتب مع وجود القدرة لنقل ملكية السيارة للغير خلال مدة التمويل.

أما النوع الثاني هو تمويل شراء السيارات بالمرابحة من بنك الراجحي فلا يختلف بشكل كبير عن النظام السابق لكن يجب تحويل الراتب وأن يتم سداد كل الأقساط قبل البدء في نقل ملكية المركبة إلى شخص آخر.

شروط تمويل السيارات من مصرف الراجحي

هناك بعض الشروط التي يجب وضعها في الاعتبار عند تمويل السيارات من بنك الراجحي ومنها:

في البداية فيما يخص الإيجار التمليكي حيث لا يشترط تحويل الراتب

التمويل يمكن للسيارات الجديدة وكذلك القديمة.

كما أن التمويل التأجيري متاح للمواطنين والمقيمين.

كذلك يوجد تأمين كامل على المركبات خلال مدة إيجارها.

يجب على العميل اختيار السيارة التي يرغب في تمويلها من المعرض أو من معارض الراجحي التي توجد داخل فروع المصرف.

يقوم العميل بتحضير عرض سعر إلى البنك الذي يبدأ في إجراءات التمويل بشكل فوري.

يقوم البنك بشراء السيارة من المعرض.

ثم بعد ذلك يبيعها للعميل حسب السعر الجديد.

ثم يجب دفع مبلغ القسط على دفعات شهرية متساوية.

يقوم العميل بدفع دفعة مقدمة عند بداية شراء السيارة.

يجب على العميل الالتزام بسداد دفعة أخيرة كبيرة.

معدل النسبة السنوي يصل إلى 18%.

عدد سنوات التقسيط تصل إلى 5 سنوات أو 60 شهرًا.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال بعنوان تمويل السيارات من بنك الراجحي.