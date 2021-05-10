متى عيد الفطر المبارك 2021 موعد أول أيام العيد فلكياً وموعد استطلاع هلال شهر شوال

العيد الأربعاء ولا الخميس، أهم ما يزيد البحث عنه حالياً من قبل الكثيرون، للتعرف على موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021-1442، وموعد انتهاء شهر رمضان وفقاً للحسابات الفلكية واستطلاع هلال شهر شوال، فعيد الفطر المبارك هو العيد الأول للمسلمين، والذي يأتي بعد انتهاء فريضة الصوم في شهر رمضان، ولعيد الفطر فرحة في قلب المسلم لقوله صل الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة ــ رضى الله عنه ــ أنَ النبى صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه.

عيد الفطر المبارك 2021-1442

يحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض ومغاربها بقدوم عيد الفطر المبارك، مع تأديه مشاعر العيد من صلاة وتطيب وإظهار مشاعر البهجة والسرور فرحاً بقدوم العيد، فإن عيد الفطر من أعظم الأعياد في الإسلام، فأول أيام عيد الفطر هو يوم الجائزة للصائم على صيامه، فيفرح بما من الله عليه سبحانه وتعالى خلال شهر رمضان من صيام وقيام وذكر وتسبيح وقراءة القرآن.

متى عيد الفطر المبارك 1442

تحدد دار الإفتاء وفقاً لنتيجة الرؤية الشرعية لإستطلاع هلال شهر شوال، موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر والدول العربية، فوفقاً للتقويم الهجري يأتي عيد الفطر المبارك عقب انتهاء شهر رمضان، ويكون اليوم الأول من شهر شوال هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وكغيره من باقي الشهور العربية يثبت دخول الشهر وفقاً لرؤية الهلال، كما جاء في حديث الرسول صل الله عليه وسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ​: ‏ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ.

ويتم استطلاع هلال شهر شوال المبارك، من اللجان الشرعية المختصة برؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرون من رمضان، والموافق ليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، وعليه فإن تحديد موعد عيد الفطر المبارك، سيتم بعد استطلاع رؤية الهلال والتحقق من رؤيته أو من عدمه، فالأصل في الشرع هو رؤية الهلال لتحديد موعد بداية الشهر العربي.

موعد عيد الفطر 2021 فلكياً

وفقاً للحسابات الفلكية، يتم شهر رمضان 2021 عدته كاملة ثلاثون يوماً، ليكون يوم الأربعاء 30 رمضان الموافق لـ 12 مايو 2021، هو أخر أيام شهر رمضان المبارك، ويكون يوم الخميس 13 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأول أيام شهر شوال 1442 في مصر والدول العربية.

وعلى الرغم من تطور علم الفلك في هذا المجال إلا أنه لا يزال يعتد برؤية الهلال لإعتماد موعد بدء الشهر العربي، حيث يُعتد في حساب بدء الشهر العربية بالرؤية البصرية الوضحة للهلال دون الأخذ في الإعتبار للحسابات الفلكية.

سنن عيد الفطر المبارك

هناك العديد من السنن والأداب المستحسن اتباعها خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، ومن أهمها الإغتسال ولبس الحسن والجديد من الثياب، وكذلك التطيب بأحسن الطيب، وهو أمر محمود للرجال وعلى المرأة التطيب في بيتها، وأيضاً التكبير فهو سنة من سنن عيد الفطر المبارك، فيكبر المسلم وقت خروجه لصلاة العيد، وزيارة الأهل والأصدقاء وصلة الأرحام، والعطف على الصغير والكبير في يوم العيد.