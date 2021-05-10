أفضل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE عن طريق تحديد الدولة من الموقع الرسمي midasbuy الموقع المعتمد رسمياً من شركة ببجي والذي يوفر على الكثيرون الجهد والوقت في الحصول على الشدات UC من خلال فقط الذهاب إلي رابط الموقع مباشرة وتحديد الدولة والتي تلعب ببجي من داخلها، سواء كنت تمارس ببجي بعد التحديث الجديد للعبة أو تعلب ببجي بإصدارها القديم.

كشفت مؤخراً لعبة ببجي موبايل عن اخر إصدار لها ضم نجم الكوميديا والدراما المصري محمد هنيدي ومع التحديث الجديد للعبة ببجي pubg New State الإصدار الأخير تفاجئ الكثيرون من التكنولوجيا الفائقة الحد التي وجدوها في الفيديو التشويقي للعبة الذي نزل مؤخراً علي صفحة الشركة على موقع يوتيوب، لهذا أصبح موقع البحث جوجل يدوام عليه الكثيرون في البحث عن تحميل PUBG New State أو ما يذكر عليها من قبل البعض ببجي 2 ومن هنا وجدنا أننا بحاجة أن نتعرف سويا علي المواصفات المطلوبة لتحميل هذا الإصدار، والذي سنوضحه إليكم عبر رابط متطلبات تشغيل PUBG New State ثم التعرف علي كيفية شحن شدات ببجي.

أسهل طرق شحن لعبة ببجي هي إتباع خطوات شحن ببجي من موقعا الرسمي الذي يضمن لك الإعداد الصحيحة للشدات UC ودخولها إلي حسابكم عن طريق id ولكن عليك في إتباع الخطوات أن تحدد الدولة كي تضمن وصول الشدات إلي حسابك بنجاح وأمان تام، ونذكركم مره اخري بكلمة أمان تمام لأنه انتشر طرق شحن شدات ببجي غير أمانة تقوم بدفع رسوم ولا تصل إليكم الشدات UC أو تقوم بإتباع خطوات الشحن التي تحتاج منك تحميل ألعاب أو برامج أو مشاهدة إعلانات أو غيرها ولكن لا تتمكن أيضا من الحصول علي الشدات لهذا عليك بإتباع الخطوات التفصيلية لشحن الشدات UC بسهولة في الفقرة التالية.

الدخول مباشرةً إلي الرابط الرسمي لموقع midasbuy. الضغط على الصفحة الرئيسية للموقع. تحديد الدولة من خلال القائمة الموجودة على اليسار والتي بها رمز العلم. الضغط على كلمة انطلق. النقر علي كلمة شراء. إدخال معرف اللاعب. اختيار أحد طرق الدفع. اختيار عدد uc والشدات المجانية المعروضة. الضغط على ادفع الآن.

ننتظر تعليقاتكم واستفساراتكم لمحاولة مساعداتكم في أفضل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE عن طريق تحديد الدولة.