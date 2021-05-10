وزير التعليم عودة التعليم حضوريًا بأمر سامي قبل العام الدراسي 1443هـ

وزير التعليم عودة التعليم حضوريًا ، وفق ما تم إعلانه اليوم 10 من شهر مايو 2021م، الموافق 28 من شهر رمضان 1442ه، من قبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل شيخ، وفقًا للأمر السامي الكريم الصادر برقم 55018، بتاريخ 24 رمضان 1442هـ، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد اعزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، بعودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وكافة أعضاء هيئة التدريس، وبعض الطلبة والطالبات بالمملكة السعودية، من الفئات المستهدفة المشمولة بالقرار، وفق آخر مستجدات الاتفاق والتنسيق بين وزارتي التعليم السعودية، ووزارة الصحة السعودية، وقد أمر معالي وزير التعليم بتشكيل لجنة لإعداد خارطة لعودة الدراسة حضوريًا، في التعليم العام، والتعليم المهني، والمؤسسة العامة لتدريب التقني، والتعليم الجامعي، بالممكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أنه وفق آخر مستجدات قرارات التعليم في السعودية، فإن اللجنة التي تبحث وضع خارطة بشأن عودة الدراسة حضوريًا للعام 1443هـ، من قبل وزارة التعليم السعودية، مشكلة من رئيس اللجنة نائب وزير التعليم، وعضوية كل من نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، ورئيس جامعة الملك سعود بالمملكة، ورئيس جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة، ورئيس جامعة المك فيصل بالمملكة، ووكيل الوزارة للتعليم العام، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي، ووكيل الوزارة للتعليم الأهلي الجامعي، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية بالمملكة، ووكيل الوزارة للتعليم العام الأهلي، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأيضًا نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، وتشمل وضع الخارطة للحضور قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ، عدم شمول كافة الطلبة بالمملكة بالحضور، ووضع أكثر من تصور وسيناريو لعودة الدراسة حضوريًا.

وفق أحدث قرار لوزير التعليم السعودي، معالي الدكتور حمد آل شيخ، فإن قرار وتوصيات اللجنة المشكلة، بخصوص عودة الدراسة حضوريًا، فإن المدة المحددة لللجنة هي خمس أيام فقط، حتى يتم عرض الخارطة والتوصيات بخصوص الأمر، على وزارة الصحة السعودية، حتى تقدم قرار نهائي مباشر، بمدى إمكانية الانتظام والعودة حضوريًا، قبل بدء العام الدراسي الجديد 1443هـ.