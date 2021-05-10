شروط وخطوات الحصول علي قرض أمكان من بنك الراجحي

كيفية الحصول علي قرض أمكان من بنك الراجحي يعتبر ذلك واحد من ضمن القروض التي يبحث عنها الكثير من الاشخاص وذلك من أجل الحصول علي القروض المختلفة من هذا البنك حيث يقدم بنك الراجحي العديد من القروض لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة لتسهيل عليهم العديد من الأمور.

قرض أمكان من بنك الراجحي

تعتبر شركة إمكان هي واحدة من ضمن الشركات التي تعمل علي تمويل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وهي أحدي المؤسسات التابعة لمصرف الراجحي في المملكة وتعمل هذه الشركة بشكل كبير علي تقديم العديد من القروض الميسرة للسعوديين، ويتم الاشراف علي التمويل والقروض المقدم منها من خلال البنك المركزي السعودي.

شروط الحصول علي قرض أمكان

وضع بنك الراجحي العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم التقديم علي القرض وتتلخص هذه الشروط في النحو التالي:

يجب إن يكون المتقدم سعودي أو مقيم في المملكة يعمل في القطاع الحكومي.

إن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ويجب إن لا يزيد عمر العامل عن ستون سنة أو سن التقاعد.

يشترط إن لا يزيد عمر المتقاعد المتقدم للقرض عن 70 سنة.

يشترط أن لا يقل راتب المتقدم عن 2000 ريال سعودي عند التقديم علي القرض.

يجب إن يكون مدة العمل له في المملكة سنة واحدة علي الأقل.

إن يكون لة حساب بنكي نشط في مصرف الراجحي.

يجب أن لا يقل المبلغ الخاص بالتمويل عن 2000 ريال سعودي ويجب ان لا يزيد التمويل عن 50 ألف ريال سعودي.

يشترط أن يكون مدة التقسيط للقرض لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد عن 24 شهر بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

خطوات التقديم علي قرض أمكان من بنك الراجحي

تقدم شركة أمكان العديد من القروض التمويلية التي تتناسب مع الشريعة الإسلامية ويمكن التقديم علي القرض عبر وسائل الاتصال التالية: