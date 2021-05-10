دعمًا لغزة ونصرة للقدس.. كنائس فلسطين تدق أجراسها

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الكنائس دقت أجراسها للتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية والوقوف صفا واحدا فى وجه الاحتلال، الذى اعتدى بشكل سافر على المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح المجيد قبل أيام فى باحات كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وللتأكيد أيضا على أن القدس جميعها مستهدفة من قبل الاحتلال، وأن هناك خطة ممنهجة لتفريغ أبناء الشعب "مسلمون ومسيحيون، من مدينة القدس.

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