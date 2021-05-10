جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، توعد مساء اليوم الاثنين، برد قوى على إطلاق صواريخ من قطاع غزة، لافتا إلى أن المواجهات الحالية "قد تستمر لبعض الوقت".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكالة الأنباء الفرنسية: أكثر من 100 صاروخ أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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