طائرات إسرائيلية تقصف أنفاق حماس بغزة

جدة - نرمين السيد - قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى عددًا من أنفاق حركة حماس فى قطاع غزة، ردًا على إطلاق الحركة لعدد من الصواريخ على قوات الاحتلال الإسرائيلى ردًا على الانتهاكات التى تقوم بها فى المسجد الأقصى والقدس.





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