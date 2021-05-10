مصر تدين مواصلة مليشيا الحوثى أعمالها الإرهابية صوب أراضى السعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان رسمى لها صادر عن وزارة الخارجية ،اليوم الاثنين، عن إدانتها بأشد العبارات لمواصلة مليشيا الحوثى أعمالها الإرهابية صوب أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان أخرها محاولة استهداف مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار، مما خلّفَ بعض الخسائر المادية نتيجة اعتراض وتدمير الطائرة من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن.





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