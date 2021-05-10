جدة - نرمين السيد - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى إصابة أكثر من 334 فلسطينيًا، منذ صباح اليوم الاثنين، خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة.





وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هناك أكثر من 258 إصابة نقلت للمستشفيات، منها سبع حالات خطيرة، إضافة إلى إصابة عدد من مسعفى الهلال الأحمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال الأحمر: إصابة 334 فلسطينيا باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.