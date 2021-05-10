عاجل.. 35 جنديا إثيوبيا بقوات حفظ السلام بدارفور يطلبون اللجوء فى السودان

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جدة - نرمين السيد - وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، قد ذكرت فى تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، أنه "ليس من المعقول وجود قوات إثيوبية فى العمق الاستراتيجى السودانى فى وقت تحشد فيه القوات الإثيوبية على حدود بلادنا الشرقية".
وأضافت الوزيرة السودانية فى معرض تصريحات سابقة بحسب "سكاى نيوز": "لهذا السبب طالب السودان، الأمم المتحدة بتبديل الجنود الإثيوبيين الموجودين ببعثة "اليونسفا" فى منطقة أبيى السودانية بجنود آخرين"، بينما أكدت فى الوقت ذاته أن "توتر العلاقات مع إثيوبيا لن يمس اللاجئين الإثيوبيين فى السودان الذين سيجدون الترحاب والمعاملة الكريمة دائما.
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